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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Андромеда»
28 декабрь 2017 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Андромеда» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе.
С иском о банкротстве ООО «Андромеда» в ноябре 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 258 млн 543 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе.
С иском о банкротстве ООО «Андромеда» в ноябре 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 258 млн 543 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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