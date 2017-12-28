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Общественники Екатеринбурга обеспокоены сохранностью Царского моста из-за планов по сносу телебашни
28 декабрь 2017 (12:49)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге может повредить объекты культурного наследия, расположенные в зоне Царского моста, считают общественники Екатеринбурга.
Так, акт историко-культурной госэкспертизы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области по обеспечению сохранности объектов ОКН при сносе башни фактически не учитывает обеспечение сохранности Царского моста через Исеть и усадьбы Казанцевых по адресу ул. Декабристов, 36-38. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написала архитектор и защитник памятников Марина Сахарова.
Как она пояснила УрБК, охранная зона вокруг ОКН установлена неверно.
«Управлением охраны была опубликована экспертиза по сносу башни. Башня находится в непосредственной близости от объектов культурного наследия. Я ни за что не хочу бороться, кто там за что борется, мне совершенно непонятно, и не надо мне этого приписывать. Но меня волнует культурное наследие, которое находится вокруг башни, и у которого установлена совершенно неправильная зона охраны, необоснованная историческими источниками в том числе, необоснованная сегодняшней ситуацией с этими объектами», — прокомментировала Марина Сахарова.
В итоге защитник объектов культурного наследия написала обращение в Управление госохраны ОКН с просьбой отказать в согласовании упомянутого акта.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс. Ранее против сноса телебашни выступил президент Союза архитекторов России.
Так, акт историко-культурной госэкспертизы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области по обеспечению сохранности объектов ОКН при сносе башни фактически не учитывает обеспечение сохранности Царского моста через Исеть и усадьбы Казанцевых по адресу ул. Декабристов, 36-38. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написала архитектор и защитник памятников Марина Сахарова.
Как она пояснила УрБК, охранная зона вокруг ОКН установлена неверно.
«Управлением охраны была опубликована экспертиза по сносу башни. Башня находится в непосредственной близости от объектов культурного наследия. Я ни за что не хочу бороться, кто там за что борется, мне совершенно непонятно, и не надо мне этого приписывать. Но меня волнует культурное наследие, которое находится вокруг башни, и у которого установлена совершенно неправильная зона охраны, необоснованная историческими источниками в том числе, необоснованная сегодняшней ситуацией с этими объектами», — прокомментировала Марина Сахарова.
В итоге защитник объектов культурного наследия написала обращение в Управление госохраны ОКН с просьбой отказать в согласовании упомянутого акта.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс. Ранее против сноса телебашни выступил президент Союза архитекторов России.
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