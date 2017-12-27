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Работники ММК заключили коллективный договор на 2018-2020 годы

УрБК, Магнитогорск, 27.12.2017. Сегодня в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» состоялась конференция работников по принятию коллективного договора на 2018-2020 годы между администрацией предприятия и трудовым коллективом. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



На конференции с докладом о производственной и социальной деятельности предприятия выступил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, рассказавший о стратегии развития компании, экологической политике предприятия и реализуемых им социальных программах.



Отметим, что в октябре 2017 года ММК был признан лучшим российским работодателем по версии американского журнала Forbes. Всего в этот мировой рейтинг вошли четыре компании из России. При этом рейтинг основывается на опросах непосредственно сотрудников компаний, которые оценивали имидж своего предприятия, условия работы и возможности профессионального роста. ММК лидирует в рейтинге со значительным отрывом от остальных российских компаний.



В докладе председателя ППО Группы ПАО «ММК» Бориса Семенова были подведены итоги выполнения предыдущего коллективного договора, заключенного на 2014-2016 годы и пролонгированного до конца 2017 года.



В новом коллективном договоре закреплена обязанность работодателя обеспечить рост реального содержания заработной платы работников ПАО «ММК». Кроме этого, в нем не только сохранены все льготы и гарантии, но внесены дополнения и изменения в ряд положений, касающихся вопросов оплаты труда, предоставления отпуска, социального развития коллектива, условий присвоения статуса «Почетный пенсионер» и т.п.



Новый основной внутренний документ ММК, как и прежние, закрепляет принцип социального партнерства руководства и трудового коллектива. Статьи договора регламентируют контроль в отношении заработной платы, охраны труда и окружающей среды, обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Уделяется внимание и профессиональной подготовке работников предприятия, развитию активности и творческой инициативы работников ПАО «ММК».



Стоит отметить, что коллективные договоры предприятий Группы Магнитогорского металлургического комбината неоднократно становились победителями региональных и отраслевых конкурсов в сфере защиты социально-трудовых прав работников.

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