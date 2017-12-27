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ЕВРАЗ увеличит производительность участка помола Абагурской обогатительной фабрики

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. На Абагурской обогатительной фабрике Евразруды (входит в ЕВРАЗ) стартовал проект, который позволит увеличить производительность участка помола. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Четыре шаровые мельницы будут заменены на более эффективные, дополнительно установлена еще одна. Работы по монтажу и наладке оборудования завершатся летом 2018 года. Вложения компании составят 140 млн руб.



Модернизация позволит увеличить объем переработки первичного концентрата на 200 тыс. т, до 6,5 млн т в год.



Отметим, на Абагурскую обогатительную фабрику поступает первичный железорудный концентрат с Казского, Шерегешского и Таштагольского рудников. После вторичного обогащения на фабрике сырье поставляется на ЕВРАЗ ЗСМК.

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