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В Екатеринбурге из-за провала плитки поврежден подземный трубопровод на Химмаше

27 декабрь 2017 (11:09)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. В Екатеринбурге вечером 26 декабря 2017 года был поврежден подземный трубопровод в микрорайоне Химмаш, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

В диспетчерскую ЕТК обратилась женщина-автомобилист. Она рассказала, что колеса ее машины «провалились в тротуарную плитку».

«Выехав на место, специалисты ЕТК выяснили, что сети не состоят на балансе компании. Позже было установлено, что повреждение произошло на бесхозных сетях — квартальном трубопроводе диаметром 70 мм», — говорится в сообщении.

Восстановление поврежденных линий началось сегодня в 09.00. Отмечается, что из-за повреждения сетей ограничения для потребителей нет. Работы планируется закончить сегодня до 18.00.

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