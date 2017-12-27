Новости дня
Бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией полиции Заречного осужден на 8 лет за взятку
27 декабрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Вынесен приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивану Баланцову за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного следствия установлено, что 14 сентября 2016 И. Баланцов потребовал от управляющего Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» передать ему в качестве взятки 600 тыс. руб.
Полицейский хотел получить вознаграждение за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.
На следующий день, 15 сентября 2016 года Баланцов позвонил управляющему банка и сообщил, что пока денежные средства не будут ему переданы, проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут.
22 сентября 2016 года управляющий прибыл в служебный кабинет начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный», где И. Баланцов передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля «ВАЗ-2170» и потребовал положить денежные средства в вещевой ящик передней панели автомобиля. После чего управляющий банка оставил в машине полицейского 100 тыс. руб.
Суд признал виновным И. Баланцова по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания «майор полиции».
По части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» И. Баланцов был оправдан.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — говорится в сообщении.
В ходе судебного следствия установлено, что 14 сентября 2016 И. Баланцов потребовал от управляющего Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» передать ему в качестве взятки 600 тыс. руб.
Полицейский хотел получить вознаграждение за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.
На следующий день, 15 сентября 2016 года Баланцов позвонил управляющему банка и сообщил, что пока денежные средства не будут ему переданы, проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут.
22 сентября 2016 года управляющий прибыл в служебный кабинет начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный», где И. Баланцов передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля «ВАЗ-2170» и потребовал положить денежные средства в вещевой ящик передней панели автомобиля. После чего управляющий банка оставил в машине полицейского 100 тыс. руб.
Суд признал виновным И. Баланцова по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания «майор полиции».
По части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» И. Баланцов был оправдан.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Обвинение просит для экс-начальника отдела полиции в Заречном 8 лет лишения свободы
- В Екатеринбурге осужден смотритель кладбища за получение взяток
- Дело бывшего начальника антикоррупционного отделения полиции Заречного направлено в суд
- Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
- Бывший замдиректора Фонда жилищного строительства Свердловской области осужден за взятку в размере 17 млн рублей