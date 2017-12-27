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Бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией полиции Заречного осужден на 8 лет за взятку

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Вынесен приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивану Баланцову за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что 14 сентября 2016 И. Баланцов потребовал от управляющего Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» передать ему в качестве взятки 600 тыс. руб.



Полицейский хотел получить вознаграждение за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.



На следующий день, 15 сентября 2016 года Баланцов позвонил управляющему банка и сообщил, что пока денежные средства не будут ему переданы, проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут.



22 сентября 2016 года управляющий прибыл в служебный кабинет начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный», где И. Баланцов передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля «ВАЗ-2170» и потребовал положить денежные средства в вещевой ящик передней панели автомобиля. После чего управляющий банка оставил в машине полицейского 100 тыс. руб.



Суд признал виновным И. Баланцова по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания «майор полиции».



По части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» И. Баланцов был оправдан.



«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — говорится в сообщении.

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