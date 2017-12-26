Новости дня
Свердловское УФАC зафиксировало большое количество жалоб на торговые сети «Ашан», «Пятерочка» и «Магнит»
26 декабрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Несколько федеральных торговых сетей в Свердловской области стали лидерами по числу поступивших на них жалоб в антимонопольный орган. Статистику сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге привел руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.
Больше всего заявлений на нарушения антимонопольного законодательства поступило в отношении сетей «Ашан», «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) и «Магнит». Также большое число жалоб поступало на сети регионального значения — «Монетка», «Мегамарт», «Верный».
Все компании были привлечены к административной ответственности за непредставление информации. В отношении сетей были выписаны штрафы на общую сумму 310 тыс. руб. В прошлом году общая сумма штрафов за нарушения антимонопольного законодательства ритейлерам в Свердловской области составила 680 тыс. руб.
Больше всего заявлений на нарушения антимонопольного законодательства поступило в отношении сетей «Ашан», «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) и «Магнит». Также большое число жалоб поступало на сети регионального значения — «Монетка», «Мегамарт», «Верный».
Все компании были привлечены к административной ответственности за непредставление информации. В отношении сетей были выписаны штрафы на общую сумму 310 тыс. руб. В прошлом году общая сумма штрафов за нарушения антимонопольного законодательства ритейлерам в Свердловской области составила 680 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское УФАС опубликовало список продуктовых сетей с долей рынка в муниципалитетах выше 25%
- За I полугодие Свердловское УФАС взыскало 11 млн рублей штрафов за нарушения законодательства
- По итогам 2015 года инфляция в Свердловской области составила 16%
- По итогам 2015 года инфляция в Свердловской области составила 16%
- Свердловское УФАС: наибольшее количество нарушений приходится на сферу ресурсоснабжения