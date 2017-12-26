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Свердловское УФАC зафиксировало большое количество жалоб на торговые сети «Ашан», «Пятерочка» и «Магнит»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Несколько федеральных торговых сетей в Свердловской области стали лидерами по числу поступивших на них жалоб в антимонопольный орган. Статистику сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге привел руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.



Больше всего заявлений на нарушения антимонопольного законодательства поступило в отношении сетей «Ашан», «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) и «Магнит». Также большое число жалоб поступало на сети регионального значения — «Монетка», «Мегамарт», «Верный».



Все компании были привлечены к административной ответственности за непредставление информации. В отношении сетей были выписаны штрафы на общую сумму 310 тыс. руб. В прошлом году общая сумма штрафов за нарушения антимонопольного законодательства ритейлерам в Свердловской области составила 680 тыс. руб.

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