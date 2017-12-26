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Птицефабрика «Среднеуральская» может быть снова признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 25 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Куратор», сумма исковых требований составляет 1 млн руб. Кроме того, заявление о вступлении в дело о банкротстве с указанием долга в 1,9 млн руб. подало ООО «Экомит».



Отметим, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» было признано банкротом в июле 2015 года. Долг предприятия перед кредиторами превысил 400 млн руб., имущество несколько раз выставлялось на торги. Очередной аукцион назначен на 15 февраля 2018 года.



Между тем в ноябре 2015 года по тому же адресу была зарегистрирована новая компания — ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». В настоящее время претензии кредиторов относятся к ней.

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