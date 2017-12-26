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В суде состоялось предварительное слушание по делу о строительстве сурьмяного завода в Асбесте
26 декабрь 2017 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В Свердловском областном суде состоялось предварительное слушание по делу о строительстве сурьмяного завода в Асбесте. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат гордумы Наталья Крылова.
По ее словам, юрист Национальной сурьмяной компании в ходе заседания сообщил, что в Асбесте был нарушен порядок опубликования проекта правил земельной застройки и землепользования, которым дума запретила строительство на территории города спорного предприятия. Также, по мнению истца, был нарушен порядок опубликования извещения о публичных слушаниях, кроме того, информация о слушаниях была опубликована в «Муниципальном вестнике», который не является официальным печатным изданием.
Отметим, что изначально сурьмяный завод планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Однако там также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Совладельцем Национальной сурьмяной компании, которая реализует проект, является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
По ее словам, юрист Национальной сурьмяной компании в ходе заседания сообщил, что в Асбесте был нарушен порядок опубликования проекта правил земельной застройки и землепользования, которым дума запретила строительство на территории города спорного предприятия. Также, по мнению истца, был нарушен порядок опубликования извещения о публичных слушаниях, кроме того, информация о слушаниях была опубликована в «Муниципальном вестнике», который не является официальным печатным изданием.
Отметим, что изначально сурьмяный завод планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Однако там также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.
Совладельцем Национальной сурьмяной компании, которая реализует проект, является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.
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