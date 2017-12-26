Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 47 коп., евро — на 55 коп.

26 декабрь 2017 (14:50)

УрБК, Москва, 26.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 47 коп., до 57,73 руб., евро — на 55 коп., до 68,54 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: