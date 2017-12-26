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В Нижнем Тагиле вынесли приговор хирургу по делу о гибели хоккеиста команды «Спутник»
26 декабрь 2017 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении врача-хирурга I хирургического отделения Городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что 6 января 2016 года к хирургу, находящему на дежурстве в приемном отделении больницы, с жалобами на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги обратился хоккеист местной команды «Спутник». После осмотра врач назначил ему проведение экстренной операции.
После этого хирург в операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. В результате этого пациент скончался.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил врачу-хирургу наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок один год. Судебный акт не вступил в законную силу.
В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что 6 января 2016 года к хирургу, находящему на дежурстве в приемном отделении больницы, с жалобами на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги обратился хоккеист местной команды «Спутник». После осмотра врач назначил ему проведение экстренной операции.
После этого хирург в операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. В результате этого пациент скончался.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил врачу-хирургу наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок один год. Судебный акт не вступил в законную силу.
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