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Свердловский Госжилнадзор в декабре выявил 184 нарушения на объектах жилищного строительства
25 декабрь 2017 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Сотрудники отдела строительного надзора за объектами жилья свердловского Госжилнадзора в декабре организовали 33 проверки на объектах капстроительства и выявили 184 нарушения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Чаще всего ревизоры сталкивались с игнорированием стандартов техрегламентов и информации, указанной в проектной документации (91 нарушение), несоблюдением норм техники безопасности, а также некачественным строительным контролем (25 нарушений).
По итогам проверок сотрудники Госжилнадзора сформировали 33 акта, 21 предписание и 18 протоколов.
Чаще всего ревизоры сталкивались с игнорированием стандартов техрегламентов и информации, указанной в проектной документации (91 нарушение), несоблюдением норм техники безопасности, а также некачественным строительным контролем (25 нарушений).
По итогам проверок сотрудники Госжилнадзора сформировали 33 акта, 21 предписание и 18 протоколов.
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