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ФАС заподозрила агрегаторов такси в картельном сговоре перед Новым годом

УрБК, Москва, 25.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила агрегаторов такси в картельных соглашениях из-за роста цен в преддверии Нового года, сообщает РИА «Новости».



По сообщениям граждан в соцсетях, цены на такси в России в преддверии Нового года выросли в 2-3 раза. В субботу заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что антимонопольный регулятор может проверить агрегаторы на сговор из-за синхронного повышения ими цен на услуги в предновогодние дни.



«ФАС России начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цены на перевозки и причинах ее роста», — сообщил представитель ФАС.



Антимонопольный орган уже запросил данные у компаний для анализа причин роста цен. По итогам полученных данных ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

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