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Официальный курс долл. США снизился на 12 коп., евро — на 4 коп.

25 декабрь 2017 (15:50)

УрБК, Москва, 25.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 12 коп., до 58,20 руб., евро — на 4 коп., до 69,09 руб.

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