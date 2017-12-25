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Председателя ревизионной комиссии Красноуфимска уволили в связи с утратой доверия
25 декабрь 2017 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Красноуфимская межрайонная прокуратура Свердловской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства в ревизионной комиссии Красноуфимска. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что с момента заключения брака в июле 2011 года до момента прокурорской проверки председатель ревизионной комиссии сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего супруга не предоставляла. Кроме того, в марте 2015 года женщина заключила договор возмездного оказания услуг по ремонту помещения со своим супругом.
Фактически чиновница обязана была сообщить работодателю о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, что ею сделано не было.
По результатам проверки межрайонная прокуратура в адрес председателя думы Красноуфимска внесла представление с требованием о рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия председателя ревизионной комиссии округа.
На основании решения думы чиновница уволена с занимаемой должности.
Установлено, что с момента заключения брака в июле 2011 года до момента прокурорской проверки председатель ревизионной комиссии сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего супруга не предоставляла. Кроме того, в марте 2015 года женщина заключила договор возмездного оказания услуг по ремонту помещения со своим супругом.
Фактически чиновница обязана была сообщить работодателю о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, что ею сделано не было.
По результатам проверки межрайонная прокуратура в адрес председателя думы Красноуфимска внесла представление с требованием о рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия председателя ревизионной комиссии округа.
На основании решения думы чиновница уволена с занимаемой должности.
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