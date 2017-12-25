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Агентство RAEX отозвало кредитный рейтинг ОК «РУСАЛ»

25 декабрь 2017 (15:14)

УрБК, Москва, 25.12.2017. Агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало кредитный рейтинг объединенной компании (ОК) «РУСАЛ». Об этом говорится в сообщении RAEX.

Решение принято в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии.

Отметим, что ОК «РУСАЛ» является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире.

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