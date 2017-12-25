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Объем российского экспорта легковых автомобилей за 11 месяцев вырос почти на 35%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 11 месяцев 2017 года составил почти 37 тыс. единиц. Это на 34,8% больше, чем за тот же период годичной давности, сообщает «Автостат».



Более 40% от этого количества занимают автомобили марки Skoda, которых в общей сложности было экспортировано около 15,7 тыс. штук. При этом практически весь этот объем приходится на одну модель (кроссовер Yeti). На втором месте среди брендов располагается отечественная LADA, которой в структуре экспорта принадлежит более 25%, что соответствует 9,4 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров Renault, который экспортировал за пределы ТС около 3,4 тыс. легковых машин.



Далее следуют Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ: объем экспорта каждого из этих производителей превысил 1 тыс. автомобилей.



Среди основных направлений лидирует Чехия, на которую приходится более 40% российского экспорта за отчетный период (15,6 тыс. шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (3,5 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Латвия (3,3 тыс. шт.).



Также аналитики отмечают ОАЭ, Венгрию, Китай, Ливан, Узбекистан и Азербайджан — в каждую из этих стран было экспортировано более 1 тыс. легковых автомобилей.

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