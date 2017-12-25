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За 11 месяцев 2017 года жители Екатеринбурга потратили на покупку автомобилей 44,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.12.2017. Суммарно за 11 месяцев 2017 года россияне потратили на покупку новых и подержанных автомобилей 4,4 трлн руб., сообщает агентство «Автостат».



По данным агентства, объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,3 млн ед. при средневзвешенной цене 1 млн 329 тыс. руб. В итоге финансовая емкость рынка новых машин превысила 1,7 трлн руб.



В то же время емкость рынка легковых автомобилей с пробегом оказалась в 1,5 раза выше — 2,7 трлн руб. За 11 месяцев его объем составил 4,8 млн ед., а средняя цена — 554,3 тыс. руб.



Самым крупным рынком по выручке от продажи автомобилей среди российских городов является Москва (565 млрд руб.). На втором месте Санкт-Петербург (260 млрд руб.), а третью позицию занял Новосибирск (52 млрд руб.).



Екатеринбург занял четвертую строчку в топ-10 городов с емкостью авторынка в 44,6 млрд руб.

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