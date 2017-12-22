Новости дня

За чертой бедности в России живут более 20 млн человек

УрБК, Москва, 22.12.2017. В России за чертой бедности живут 20,3 млн человек. Об этом сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.



По ее словам, речь идет о гражданах с доходами ниже прожиточного минимума.



«Пока мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% — это достаточно высокий показатель», — заявила Т. Голикова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: