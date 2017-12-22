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В Нижнем Тагиле огласят приговор хирургу по делу о гибели хоккеиста команды «Спутник»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении врача-хирурга I хирургического отделения Городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, 6 января 2016 года к врачу-хирургу, находящему на дежурстве в приемном отделении больницы, с жалобами на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги обратился хоккеист местной команды «Спутник». После осмотра ему был поставлен диагноз — тупая травма живота. После проведения ряда диагностических манипуляций врачом назначено проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи с скоплением крови в брюшной полости.



После этого врач-хирург в операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. После проведения операции хоккеист был транспортирован в палату хирургического отделения.



Впоследствии 7 января у пациента возникла послеоперационная несостоятельность швов, что привело к острому массивному артериальному кровотечению из сосудов. Он стал жаловаться на боли в области живота, жажду. После дополнительного осмотра у пациента зафиксировано внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок, в связи с чем назначено проведение релапаротомии (повторной лапаротомии) и реанимационных мероприятий. В ходе операции произошла остановка сердечной деятельности пациента, он скончался.



Фактически врач-хирург больницы при проведении операции плохо перевязал сосуды и не предпринял никаких мер для участия в операции врача-ассистента.



В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить врачу-хирургу наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.



Оглашение приговора назначено на 25 декабря 2017 года.

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