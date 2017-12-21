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Минфин разместит перед Новым годом на аукционах ОФЗ объемом до 35 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.12.2017. Министерство финансов РФ предложит на аукционах 27 декабря 2017 года облигации федерального займа (ОФЗ) совокупным объемом до 35 млрд руб., сообщает «Прайм».



«С учетом хода исполнения программы государственных внутренних заимствований на 2017 год объем предложения ОФЗ на двух последних аукционах, запланированных на 27 декабря 2017 года, не превысит 35 миллиардов рублей по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.



Минфин РФ в среду, 20 декабря, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд руб. при совокупном спросе 132 млрд руб.

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