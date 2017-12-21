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ММК вошел в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
21 декабрь 2017 (11:06)
УрБК, Магнитогорск, 21.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок по итогам 2017 года в категории «Частные коммерческие заказчики». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
Церемония награждения лидеров рейтинга прошла в Торгово-промышленной палате России в Москве. В ней приняли участие представители государственных, региональных, муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков. ММК занял третье место в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков и первое место в сегменте предприятий «Высокой прозрачности».
«Рейтинг прозрачности — это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Исследование проводится ежегодно с 2006 года. Его задачей является составление полноценной картины состояния экономики, включая структуру и объем рынка заказа, показатели прозрачности процедур, степень конкурентности закупок и экономическую эффективность затрат участников рынка», — говорится в сообщении.
В этом году в рейтинге были представлены 422 крупнейших федеральных и региональных заказчика, а также лидеры корпоративного сектора. Соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности стало главным критерием при оценке экспертами закупочной деятельности участников рейтинга.
Церемония награждения лидеров рейтинга прошла в Торгово-промышленной палате России в Москве. В ней приняли участие представители государственных, региональных, муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков. ММК занял третье место в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков и первое место в сегменте предприятий «Высокой прозрачности».
«Рейтинг прозрачности — это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Исследование проводится ежегодно с 2006 года. Его задачей является составление полноценной картины состояния экономики, включая структуру и объем рынка заказа, показатели прозрачности процедур, степень конкурентности закупок и экономическую эффективность затрат участников рынка», — говорится в сообщении.
В этом году в рейтинге были представлены 422 крупнейших федеральных и региональных заказчика, а также лидеры корпоративного сектора. Соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности стало главным критерием при оценке экспертами закупочной деятельности участников рейтинга.
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