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УДМЗ и «Звезда» создали совместное предприятие по производству высокообортных двигателей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ, входит в «Синара-Траспортные Машины» — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара) и ПАО «Звезда» создали совместное предприятие по серийному производству высокообортных двигателей. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, создание национального лидера поршневого двигателестроения — важный шаг для создания российских двигателей нового поколения, которые по своим характеристикам не только не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят продукцию иностранных конкурентов.



«Принципиально важным в новом проекте является успешный опыт УДМЗ и «Звезды» в реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу Минпромторга России в рамках Федеральной целевой программы по разработке новых семейств высокообротных двигателей М-150 и ДМ-185. Линейка дизелей в широком диапазоне мощностей от 350 до 7500 кВт широко применяется в железнодорожном машиностроении, тяжелой колесной технике, автономной электроэнергетике, буровой, компрессорной и насосной технике», — подчеркнул Д. Мантуров.



Производство будет организовано на двух площадках в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Штаб-квартира совместного предприятия будет располагаться в Санкт-Петербурге, предприятие начнет свою работу с 1 января 2018 года. В планах компании к 2022 году выпускать до 770 дизельных двигателей различной мощности и модификаций. Суммарный объем инвестиций к 2025 году составит около 19 млрд руб.



«Консолидация предприятий, входящих в совместное предприятие, исключит внутрироссийскую конкуренцию и сформирует единую систему организации производства ключевых компонентов. В ближайших планах — создание объединенного научно-технического центра и реализация перспективных исследований и разработок современных поршневых двигателей и агрегатов на их базе, а также осуществление сервисного обслуживания по контрактам жизненного цикла», — говорится в сообщении.

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