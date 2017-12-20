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ФНС разрешила торговать без ККТ после массового сбоя онлайн-касс
20 декабрь 2017 (15:53)
УрБК, Москва, 20.12.2017. ФНС России разрешила пользователям контрольно-кассовой техники с фискальными накопителями, в работе которых произошел сбой, проводить расчеты без ее применения.
Согласно сообщению на сайте ведомства, с 01.00 20 декабря 2017 года произошел массовый сбой в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Пользователи ККТ указанных производителей не будут оштрафованы за ее неприменение во время сбоя, в том числе при реализации алкоголя.
«ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», — говорится в сообщении на сайте ФНС.
Вместе с тем, после восстановления работы ККТ, пользователям онлайн-касс необходимо сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
Согласно сообщению на сайте ведомства, с 01.00 20 декабря 2017 года произошел массовый сбой в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Пользователи ККТ указанных производителей не будут оштрафованы за ее неприменение во время сбоя, в том числе при реализации алкоголя.
«ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», — говорится в сообщении на сайте ФНС.
Вместе с тем, после восстановления работы ККТ, пользователям онлайн-касс необходимо сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
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