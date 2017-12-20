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ФСК ЕЭС наращивает кадровый потенциал в Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 20.12.207. В 2017 году 25 выпускников профильных учебных заведений пополнили ряды специалистов, обслуживающих энергообъекты ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в Западной Сибири. В основном это учащиеся уральских и сибирских вузов, сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



С 12 учреждениями, среди которых Сургутский, Вятский, Томский политехнический Южно-Уральский, Тюменский индустриальный, Югорский, университеты, у энергетиков региона заключены соглашения о сотрудничестве. Системная работа с высшими учебными заведениями позволяет отбирать лучших выпускников.



Ежегодно 10-20 молодых специалистов пополняют штат ФСК в Западной Сибири. Свой трудовой путь они начинают с рабочих должностей, таких как электромонтер по обслуживанию подстанций, ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер по релейной защите и автоматике.



Одна из основных форм поиска и отбора высококвалифицированных кадров — производственная практика. При отборе учитываются рекомендации учебного заведения, высокая успеваемость кандидата, результаты собеседования со специалистами отдела управления персоналом МЭС Западной Сибири, мнения руководителей практики — технических специалистов ПМЭС. В текущем году на предприятиях Магистральных электрических сетей закрепляли теоретические знания 65 практикантов.

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