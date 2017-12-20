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СвердНИИхиммаш начал использовать 3D-печать для производства форсунок опреснительных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) в рамках работ по созданию современных опреснительных комплексов начало использовать технологию 3D-печати для изготовления форсунок из полимерных материалов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Это позволит ускорить и удешевить эксперименты по моделированию функционирования комплексов, достичь уменьшения массы конструкции и составных частей форсунок.



В настоящее время специалисты «СвердНИИхиммаша» ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию дистиляционно-опреснительной установки, в рамках которых ведется поиск оптимальных конструктивных решений по изготовлению форсунок. В ходе этих работ отрабатывались различные варианты исполнения форсунок, однако изготовленные не серийным, а штучным способом детали из стали имели разное распределение потока воды, что не позволяло провести корректные испытания экспериментального стенда. Кроме того, изготовление форсунок из металла занимает много времени, требует большого количества исходного материала, трудоемко и имеет высокую стоимость.



Таким образом, для изготовления форсунок принято решение использовать технологию 3D-печати, применение которой позволит получить «серийные» форсунки, имеющие воспроизводимый рисунок распыления водяного потока по трубному пучку. К настоящему моменту специалисты «СвердНИИхиммаша» уже изготовили несколько форсунок из полимерной нити методом послойного наплавления. Технология позволяет подавать расплавленную нить под давлением и укладывать ее по слоям. Полученные таким образом детали имеют идентичные параметры и обладают предсказуемыми характеристиками распыления воды внутри испарителей.



Кроме того, специалисты «СвердНИИхиммаша» разрабатывают новые конструкции форсунок. В новом полимерном исполнении детали будут лишены нескольких составных частей, что значительно упростит их конструкцию и сделает ее более надежной.



«Использование новых технологий позволит «СвердНИИхиммашу» создавать современные опреснительные комплексы для текущих и будущих проектов. Применение 3D-печати при изготовлении форсунок даст нам возможность получить предсказуемые характеристики распыления воды и добиться наиболее эффективной работы опреснителей. Кроме того, такие форсунки никогда не заржавеют», — отметил начальник научно-исследовательского отдела Дмитрий Третьяков.



Отметим, что благодаря активной разработке и внедрению современных технологий «СвердНИИхиммаш» ежегодно наращивает портфель заказов. По словам заместителя генерального директора по развитию и инновациям Александра Черепанова, в 2017 году предприятие завершает ряд крупных проектов и ожидает более 6 млрд руб. выручки.

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