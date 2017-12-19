Новости дня

Mercedes отзывает в РФ 887 автомобилей G-класса

УрБК, Москва, 19.12.2017. «Мерседес-Бенц РУС», являющееся официальным представителем изготовителя Mercedes на российском рынке, отзывает в РФ 887 автомобилей G-класса. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2015 по 2017 годы. Причиной является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации.



На транспортных средствах будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: