Новости дня
Mercedes отзывает в РФ 887 автомобилей G-класса
19 декабрь 2017 (17:23)
УрБК, Москва, 19.12.2017. «Мерседес-Бенц РУС», являющееся официальным представителем изготовителя Mercedes на российском рынке, отзывает в РФ 887 автомобилей G-класса. Об этом сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2015 по 2017 годы. Причиной является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации.
На транспортных средствах будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2015 по 2017 годы. Причиной является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации.
На транспортных средствах будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Volkswagen отзывает в России почти 1 тыс. автомобилей Audi
- Mercedes отзывает 8,4 тыс. автомобилей в России
- Mercedes-Benz отзывает из России более 3,4 тыс. автомобилей
- В России отзывают 208 автомобилей Mercedes-Benz S-класса
- Mercedes отзывает в России почти 7 тыс. автомобилей из-за проблем с системой безопасности
Loading...