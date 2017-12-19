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Группа ЧТПЗ и «Северсталь» подвели итоги сотрудничества в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. XXII координационный совет Группы ЧТПЗ и ПАО «Северсталь» состоялся в Череповце. В нем приняли участие представители производственных, технических и коммерческих подразделений компаний, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Стороны договорились обновить программу научно-технического сотрудничества. В частности, наметили пути дальнейшего совместного освоения коррозионностойкого проката и новых марок стали для производства штампосварных деталей трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ). Также «Северсталь» и Группа ЧТПЗ обсудили нюансы и особенности поставок труб большого диаметра для крупнейших проектов ТЭК.



«Сотрудники компаний обменялись опытом участия в международных трубопроводных проектах как в техническом плане, так и с точки зрения развития клиентского сервиса. Мы определили направления дальнейшего совершенствования своей продукции, чтобы быть лидерами не только российского, но и мирового трубного рынка», — рассказал начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.



Внимание участников также было уделено вопросам качества поставляемого металлопроката и выполнению производственных показателей.



«В текущем году «Северсталь» отгрузила на ЧТПЗ более 21 тыс. т уникального сейсмостойкого проката для изготовления труб большого диаметра в рамках проекта «Сила Сибири». Они будут использоваться для прокладки трубопровода на участках, пересекающих зоны активных тектонических разломов», — отметил директор по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков.



Стороны отметили необходимость продолжения регулярных встреч в рамках координационных советов. Данные совещания предоставляют возможность всесторонне обсудить весь спектр взаимоотношений между предприятиями и скоординировать общий вектор развития.

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