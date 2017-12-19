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Свердловское минприроды оставило разбирать залежи взрывчатки на КМЗ новому собственнику

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не намерено разрабатывать программу природоохранных мероприятий на территории Красноуральского механического завода (КМЗ), где производились взрывчатые вещества. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кузнецов сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По его словам, разработка подобных программ для частной собственности не входит в компетенцию министерства. Однако в ведомстве готовы помочь, если к ним обратится собственник.



«Если вы там были, то тем более понимаете, что министерство природных ресурсов там ничем не занималось. Этим занимался Росприроднадзор и Ростехнадзор. И то, что предприятие продано в руки какие-то, собственник и должен разбираться. Если ему нужна будет помощь, мы ему поможем. У нас есть опыт по Режевскому заводу. Если кто-то захочет воспользоваться нашим опытом по ликвидации подобного рода предприятий, мы поможем», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



ООО «Красноуральский химический завод» было приватизировано несколько лет назад. Основным видом деятельности предприятия являлось производство взрывчатых веществ, в том числе тротила. В 2016 году КМЗ признали банкротом по иску ОАО «МРСК Урала». Сумма требований кредиторов предприятия составила 173,4 млн руб., из них 7,6 млн руб. было погашено в ходе исполнения мирового соглашения.



В июле 2017 года бывшему директору предприятия Ларисе Губайдуллиной предъявили обвинение по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». По версии следствия, с 2014 года остатки взрывчатых веществ хранили и утилизировали ненадлежащим образом, что представляет угрозу населению. Местные жители находили взрывчатку на заброшенных складах завода, которую никто не охранял.



Весной 2017 года КМЗ в ходе конкурсного производства приобрел новый собственник за 95 тыс. руб. — в 15,8 раза ниже начальной стоимости. Теперь прокуратура через суд требует от него ликвидировать отходы взрывчатых материалов на земельном участке, находящимся в границах территории предприятия.

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