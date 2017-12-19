Власти Екатеринбурга подготовили пакет документов на присвоение Академическому статуса района

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Власти Екатеринбурга подготовили пакет документов для создания в уральской столице восьмого района, которым станет Академический. Об этом заявил в эфире телеканала «41-Домашний» заместитель главы администрации города Михаил Матвеев.«Согласно прогнозам, в Академическом будут жить до 250-300 тыс. человек. Сегодня мы сформировали пакет документов и подаем его в федеральное министерство на рассмотрение вопроса о создании в Екатеринбурге восьмого района. И это будет Академический», — пояснил М. Матвеев.Также замглавы администрации города отметил, что в перспективе в новом районе продолжится строительство школ и детских садов.«В Академическом появится новая школа. Она уже проектируется. Будут строиться и детские сады. Это произойдет в 2019-2020 годах», — сказал М. Матвеев.