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Власти Екатеринбурга подготовили пакет документов на присвоение Академическому статуса района
19 декабрь 2017 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Власти Екатеринбурга подготовили пакет документов для создания в уральской столице восьмого района, которым станет Академический. Об этом заявил в эфире телеканала «41-Домашний» заместитель главы администрации города Михаил Матвеев.
«Согласно прогнозам, в Академическом будут жить до 250-300 тыс. человек. Сегодня мы сформировали пакет документов и подаем его в федеральное министерство на рассмотрение вопроса о создании в Екатеринбурге восьмого района. И это будет Академический», — пояснил М. Матвеев.
Также замглавы администрации города отметил, что в перспективе в новом районе продолжится строительство школ и детских садов.
«В Академическом появится новая школа. Она уже проектируется. Будут строиться и детские сады. Это произойдет в 2019-2020 годах», — сказал М. Матвеев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Согласно прогнозам, в Академическом будут жить до 250-300 тыс. человек. Сегодня мы сформировали пакет документов и подаем его в федеральное министерство на рассмотрение вопроса о создании в Екатеринбурге восьмого района. И это будет Академический», — пояснил М. Матвеев.
Также замглавы администрации города отметил, что в перспективе в новом районе продолжится строительство школ и детских садов.
«В Академическом появится новая школа. Она уже проектируется. Будут строиться и детские сады. Это произойдет в 2019-2020 годах», — сказал М. Матвеев.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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