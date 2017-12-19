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Правительство РФ не выделило Свердловской области субсидии на доплаты к пенсиям
19 декабрь 2017 (10:21)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Правительство РФ выделило нескольким регионам субсидии на социальные доплаты к пенсиям. Свердловская область не вошла в число этих субъектов, следует из распоряжения на сайте кабмина.
Согласно документу, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, 13 регионам РФ выделят из федерального бюджета 7 млрд 085,7 млн руб.
«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн руб.», — поясняют в российском кабмине.
Свердловской области в списке получателей субсидии нет. Больше всего денег достанется Московской области, которая получит свыше 1,5 млрд руб.
Согласно документу, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, 13 регионам РФ выделят из федерального бюджета 7 млрд 085,7 млн руб.
«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн руб.», — поясняют в российском кабмине.
Свердловской области в списке получателей субсидии нет. Больше всего денег достанется Московской области, которая получит свыше 1,5 млрд руб.
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