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Правительство РФ не выделило Свердловской области субсидии на доплаты к пенсиям

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Правительство РФ выделило нескольким регионам субсидии на социальные доплаты к пенсиям. Свердловская область не вошла в число этих субъектов, следует из распоряжения на сайте кабмина.



Согласно документу, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, 13 регионам РФ выделят из федерального бюджета 7 млрд 085,7 млн руб.



«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн руб.», — поясняют в российском кабмине.



Свердловской области в списке получателей субсидии нет. Больше всего денег достанется Московской области, которая получит свыше 1,5 млрд руб.

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