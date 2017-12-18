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Россия и Египет договорились о возобновлении регулярного авиасообщения

УрБК, Москва, 18.12.2017. Министр транспорта РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фахти 15 декабря подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба российского Минтранса.



Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней. В документе заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов.



«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года. Однако впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится», — сказал М. Соколов.



Как отметил глава Минтранса РФ, пока речь идет о регулярных рейсах из Москвы в Каир, возобновление чартерной авиаперевозки на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха станет задачей 2018 года.

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