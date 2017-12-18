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Производство готовых металлоизделий на Среднем Урале за год сократилось на 9,8%
18 декабрь 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Объем производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Свердловской области за 11 месяцев 2017 года сократился на 9,8% в годовом выражении. Об этом сообщает Свердловскстат.
При этом общий объем производства металлоизделий в ноябре относительно октября 2017 года сократился на 39,9%, а по сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 54%.
Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, за 11 месяцев 2017 года составил 107 млрд 136 млн руб. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.
В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-ноябрь вырос на 5,5% в годовом выражении, за ноябрь — на 0,9%. Оборот обрабатывающих производств за указанный период также вырос на 5,5%, до 1 трлн 496 млрд 628 млн руб.
При этом общий объем производства металлоизделий в ноябре относительно октября 2017 года сократился на 39,9%, а по сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 54%.
Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, за 11 месяцев 2017 года составил 107 млрд 136 млн руб. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.
В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-ноябрь вырос на 5,5% в годовом выражении, за ноябрь — на 0,9%. Оборот обрабатывающих производств за указанный период также вырос на 5,5%, до 1 трлн 496 млрд 628 млн руб.
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