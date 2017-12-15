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ВЦИОМ: 42% россиян выбирают для подработки профессию таксиста
15 декабрь 2017 (13:36)
УрБК, Москва, 15.12.2017. Самой рекомендуемой для подработки профессией среди обладателей водительских прав является профессия таксиста — ее выбрали 42% респондентов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На втором месте по популярности подработка курьером (29%), далее — официантом (18%) и продавцом в супермаркете (16%).
В целом возможность подработки для себя рассматривают 70% опрошенных. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка — его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй — для женщин.
28% опрошенных выбрали бы для подработки сферу транспортных и грузоперевозок, 18% — сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, мелкий бытовой ремонт), по 13% ответом респондентов приходится на торговлю и строительство.
На втором месте по популярности подработка курьером (29%), далее — официантом (18%) и продавцом в супермаркете (16%).
В целом возможность подработки для себя рассматривают 70% опрошенных. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка — его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй — для женщин.
28% опрошенных выбрали бы для подработки сферу транспортных и грузоперевозок, 18% — сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, мелкий бытовой ремонт), по 13% ответом респондентов приходится на торговлю и строительство.
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