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ВЦИОМ: 42% россиян выбирают для подработки профессию таксиста

15 декабрь 2017 (13:36)

УрБК, Москва, 15.12.2017. Самой рекомендуемой для подработки профессией среди обладателей водительских прав является профессия таксиста — ее выбрали 42% респондентов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по популярности подработка курьером (29%), далее — официантом (18%) и продавцом в супермаркете (16%).

В целом возможность подработки для себя рассматривают 70% опрошенных. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка — его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй — для женщин.

28% опрошенных выбрали бы для подработки сферу транспортных и грузоперевозок, 18% — сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, мелкий бытовой ремонт), по 13% ответом респондентов приходится на торговлю и строительство.

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