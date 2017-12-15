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На окраине Екатеринбурга почти 12 часов горит полигон для мусора
15 декабрь 2017 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В Екатеринбурге с вечера 14 декабря 2017 года горит свалка отходов на ул. Черняховского в микрорайоне Химмаш.
Как сообщает служба спасения «Сова», пожар начался около 19.00. Площадь горения и тления составила около 1 тыс. кв. м.
«В районе горящей свалки наблюдается задымление. Угрозы распространения огня нет.
На место пожара выехали представители районной администрации, которые для тушения огня рекомендовали подрядным организациям осуществлять вывоз снега с городских улиц на горящую несанкционированную свалку. Ближайший жилой сектор от места горения находится на расстоянии 3 км», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для тушения пожара были отправлены 27 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Ожидается, что 15 декабря к ним пришлют дополнительные силы.
Как сообщает служба спасения «Сова», пожар начался около 19.00. Площадь горения и тления составила около 1 тыс. кв. м.
«В районе горящей свалки наблюдается задымление. Угрозы распространения огня нет.
На место пожара выехали представители районной администрации, которые для тушения огня рекомендовали подрядным организациям осуществлять вывоз снега с городских улиц на горящую несанкционированную свалку. Ближайший жилой сектор от места горения находится на расстоянии 3 км», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Для тушения пожара были отправлены 27 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Ожидается, что 15 декабря к ним пришлют дополнительные силы.
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