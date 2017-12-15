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За девять месяцев доходы организаций ЖКХ на Среднем Урале достигли почти 100 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. За январь-сентябрь 2017 года доходы организаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от основного вида деятельности составили 99,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



Из них на долю жилищных услуг приходилось 19,7 млрд руб. (19,8%), коммунальных — 79,9 млрд руб. (80,2%). В структуре доходов от основного вида деятельности 53,2% занимали платежи, начисленные населению и исполнителям коммунальных услуг за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).



Общая сумма расходов по реализации ЖКУ по основному виду деятельности составила 97,2 млрд руб., в том числе жилищных — 26,8 млрд руб., коммунальных — 70,4 млрд руб. Уровень возмещения населением затрат составил 99,8% от утвержденного экономически обоснованного тарифа. Из бюджетов всех уровней на дотации ЖКХ выделили свыше 1 млрд руб., из них 10,9 млн руб. — для компенсации разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения.



За январь-сентябрь стоимость предоставленных населению ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 59,4 млрд руб., из которых 39,6 млрд руб. (66,6%) приходилось на коммунальные услуги и 19,8 млрд руб. (33,4%) — на жилищные. В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 51,5% и электроснабжению — 25,6%.



В расчете на одного человека в месяц стоимость жилищно-коммунальных услуг за январь-сентябрь 2017 года сложилась в размере 2 тыс. 087,7 руб. Сумма фактических платежей населения за предоставленные ЖКУ составила 57 млрд руб. (96,2% от предъявленных к оплате). На конец сентября задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг с учетом предыдущих периодов достигла 25,5 млрд руб., в том числе безнадежная задолженность — 1 млрд руб.



Всего наблюдение Свердловскстата охватывает 2 тыс. 314 предприятий сферы ЖКХ, в том числе ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, расчетно-кассовые центры.

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