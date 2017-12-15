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Екатеринбург вошел в тройку лидеров среди городов с самым дорогим шиномонтажом

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Екатеринбург занял третье место среди российских городов с самой высокой стоимостью услуг за шиномонтаж, свидетельствуют данные компании 2ГИС.



Первые две строчки в списке занимают Москва и Санкт-Петербург. В столице Среднего Урала стоимость замены резины составляет в среднем 1 тыс. 082 рубля для колес R14.



Также отмечается, что с 2015 года эта услуга в Екатеринбурге подорожала на 5%. В Москве и Санкт-Петербурге, наоборот, произошло снижение цен — на 4% и 2% соответственно.

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