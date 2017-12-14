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ЕВРАЗ КГОК отгрузил 200-миллионную тонну окатышей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Качканарский горно-обогатительный комбинат произвел 200-миллионную тонну окатышей. Груз отправлен на Нижнетагильский металлургический комбинат, где окатыши используются для выплавки чугуна в доменных печах, сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗ.



«Продукция ЕВРАЗ Качканарского ГОКа сегодня полностью удовлетворяет требованиям металлургов. Благодаря программам по улучшению качества фабрика окускования производит только окатыши высшего класса, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



В торжественном мероприятии, посвященном отгрузке 200-миллионной тонны окатышей, приняли участие передовики производства, ветераны, руководители ЕВРАЗ КГОКа. Лидерам производственного соревнования были вручены почетные грамоты. По итогам 2017 года лучшие результаты продемонстрировала технологическая смена № 2 под руководством старшего мастера Олега Баринова, которая выполнила план и обеспечила высокое качество продукции. Благодарственные письма получили 15 сотрудников предприятия.



Ежегодно на обжиговых машинах Качканарского ГОКа производится порядка 6 млн т высококачественного доменного сырья с содержанием железа свыше 60%. В подразделении постоянно ведется работа по улучшению основных качественных характеристик продукции. В частности, значительно улучшен показатель механической прочности.

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