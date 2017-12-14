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Большинство россиян не верят в существование рабочих роботов

УрБК, Москва, 14.12.2017. Большинство россиян не верят в существование роботов, способных заменить их на рабочем месте, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно опросу, такого мнения придерживаются 74% респондентов. Большая часть из них — люди в возрасте 45-59 лет. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет таковых меньше (59%).



Еще большее количество из числа опрошенных граждан признались, что они не боятся потерять свое рабочее место из-за роботизации производства (85% респондентов). За свое будущее беспокоятся только 12% работников. Еще 60% граждан не верят, что когда-либо роботы будут способны заменить их на производстве. 38% из числа опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

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