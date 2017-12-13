Валерий Хорев: В Первоуральске запланированы проекты на 4,5 млрд рублей

— Три года назад в основу деятельности администрации ГО легла принятая программа социально-экономического развития «Первоуральск-300». Она базировалась на основных потребностях горожан, которые были выявлены в ходе социологического опроса.В 2017 году стратегия «Первоуральск-300» была актуализирована, в нее были включены подходы и направления программы «Моногород Первоуральск», которая была разработана в этом году при поддержке «Фонда Сколково» и «Фонда Развития моногородов».Ещё одним важным моментом к ее адаптации послужила программа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».— В целом по городскому округу наблюдается тенденция к устойчивому росту основных индикаторов.В частности, объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности Первоуральского ГО составил 89 млн руб. или 107% к уровню 2016 года. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения объемов на обрабатывающих производствах (5,7 млн руб. или на 7%).В части объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции также наблюдается рост (105,2% к уровню 2016 года).Общий объем инвестиций в основной капитал организаций ГО составил 2 млрд 862 млн руб. или 111,5%.В 2017 году введено в эксплуатацию 55 тыс. 600 кв. м. общей площади, в том числе 35 тыс. 600 кв. м. жилой застройки.Оборот розничной торговли по сравнению с 2016 годом увеличился на 664 млн руб. и составил 19 млн руб.А среднемесячная зарплата одного работника сложилась на уровне 33 тыс. 459 руб. и увеличилась на 4% к уровню прошлого года.Согласно данным статистики, среднесписочная численность сотрудников предприятий в целом в 2017 увеличилась на 4,7% и составила 37 тыс. 860 чел.— Здесь можно выделить монозависимость, демографический кризис, отток населения в Екатеринбург, а также износ коммуникационных городских сетей.Следует отметить, что администрация Первоуральского ГО делает все возможное для улучшения качества инфраструктуры. В 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства города была проделана большая работа по следующим направлениям: теплоснабжение, водоснабжение, газификация.В рамках реализации программы «Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы» в этом году приведено в нормативное для эксплуатации состояние 7 тыс. 462 погонных метра автомобильных дорог, израсходовано более 43 млн руб. из местного бюджета и 87 млн руб. из областного.В этом году окончена реализация программы «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Всего в рамках программы было расселено 9 аварийных домов. Переселено 311 жителей.Также был проведен ремонт 39 многоквартирных домов на общую сумму 223 млн руб.— Основная цель схемы — плановое проведение мероприятий в сфере благоустройства в зависимости от степени значимости, заселенности и развития каждого уголка городского округа.Сердце любого города — его площадь. В 2017 году при поддержке губернатора город реализовал уникальный проект — светомузыкальный фонтан. 150 форсунок, 3 контура водоснабжения и весь спектр цветовых решений, а также разнообразное музыкальное сопровождение выгодно отличают Первоуральск теперь при проведении массовых мероприятий.На протяжении трех веков городу удавалось сохранять и развивать уникальное, красивейшее место — набережную Нижне-Шайтанского пруда. В 2017 году за счет участия в программе «Формирование современной городской среды» завершен первый этап реконструкции набережной: обустроены прогулочная зона, площадка массовых мероприятий, два контура наружного освещения, ливневая канализация. Этот проект дал начало развития нового уровня качества жизни первоуральцев: именно с набережной дан старт развитию сети велодорожек по всему городу.Основными архитектурными осями города, безусловно, являются аллеи. Самая большая и посещаемая — центральная аллея по проспекту Ильича. В 2017 году проведен ремонт аллеи, заменены бордюрный камень и асфальтовое покрытие. Ежегодно высаживаются различные группы цветов. Подготовлены площадки для размещения малых архитектурных форм.На протяжении четырех последних лет город активно занимается комплексным благоустройством дворовых территорий. Создаются игровые и спортивные площадки, наружное освещение, пешеходные дрожки, парковочные места, места отдыха и санитарная зона. По состоянию на ноябрь 2017 года в городе благоустроено 25 дворовых территорий. В этом году было благоустроенно три.— Результатом доверия первоуральцев к политике, проводимой в Свердловской области, стал высокий показатель при подведении итогов прошедших выборов.В ближайшие годы, в соответствии с актуализированной стратегией «Первоуральск 300», мы ставим себе следующие задачи: уход от монозависимости, создание индустриальных парков, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения.— Как мы видим, динамика развития городского округа положительная. Мы планируем продолжить работу в начатом направлении. Размер проектов, запланированных к реализации на 2018-2022 годы, составляет 4,5 млрд руб.