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Новый законопроект о расселении аварийного жилья внесут в Госдуму до июля 2018 года
13 декабрь 2017 (17:26)
УрБК, Москва 13.12.2017. До июля 2018 года в Госдуму внесут законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья в России. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, передает РИА «Недвижимость».
«По поручению президента мы готовим постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, соответствующий законопроект должен быть внесён в думу до июля 2018 года», — сказал А. Чибис.
По его словам, в настоящее время активно прорабатываются все аспекты законопроекта.
«Новый закон должен определять порядок и сроки переселения, возможности людей, а также будет определён объем финансовой поддержки для этих целей», — добавил А. Чибис.
Напомним, что по программе расселения аварийного жилья в России в 2014-2017 годах было переселено более 711 тыс. человек, которые проживали на 11 млн 145 тыс. кв. м.
«По поручению президента мы готовим постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, соответствующий законопроект должен быть внесён в думу до июля 2018 года», — сказал А. Чибис.
По его словам, в настоящее время активно прорабатываются все аспекты законопроекта.
«Новый закон должен определять порядок и сроки переселения, возможности людей, а также будет определён объем финансовой поддержки для этих целей», — добавил А. Чибис.
Напомним, что по программе расселения аварийного жилья в России в 2014-2017 годах было переселено более 711 тыс. человек, которые проживали на 11 млн 145 тыс. кв. м.
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