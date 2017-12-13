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Новый законопроект о расселении аварийного жилья внесут в Госдуму до июля 2018 года

УрБК, Москва 13.12.2017. До июля 2018 года в Госдуму внесут законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья в России. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, передает РИА «Недвижимость».



«По поручению президента мы готовим постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, соответствующий законопроект должен быть внесён в думу до июля 2018 года», — сказал А. Чибис.



По его словам, в настоящее время активно прорабатываются все аспекты законопроекта.



«Новый закон должен определять порядок и сроки переселения, возможности людей, а также будет определён объем финансовой поддержки для этих целей», — добавил А. Чибис.



Напомним, что по программе расселения аварийного жилья в России в 2014-2017 годах было переселено более 711 тыс. человек, которые проживали на 11 млн 145 тыс. кв. м.

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