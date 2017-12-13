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Официальный курс долл. США вырос на 30 коп., евро — на 17 коп.

13 декабрь 2017 (14:52)

УрБК, Москва, 13.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 30 коп., до 59,14 руб., евро — на 17 коп., до 69,47 руб.

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