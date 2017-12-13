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Россияне с начала года сняли с платежных карт 18,7 трлн рублей

УрБК, Москва, 13.12.2017. За 9 месяцев 2017 года физические лица в России сняли с платежных карт 18,7 трлн руб. За аналогичный период прошлого года — более 19 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Снижение объемов снятия наличных средств в 2017 году зафиксировано впервые за 10 лет наблюдений.



«Вместе с тем количество и общая сумма безналичных операций по картам при оплате товаров и услуг продолжают стабильно расти от квартала к кварталу. Всего за три квартала текущего года наши граждане расплатились картами в торгово-сервисной сети почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн руб. Средний чек при этом составил 891 руб. против 940 руб. годом ранее. Это свидетельствует о том, что карты все чаще используются нашими гражданами при совершении повседневных покупок», — говорится в сообщении.



Активными темпами растут операции, не связанные с оплатой товаров, работ и услуг, например, переводы с карты на карту. Число таких транзакций за отчетный период выросло почти в два раза, до 1,8 млрд, на сумму 12,6 трлн руб.



Всего же на конец сентября в России было выпущено 265 млн платежных карт, из них 150 млн — активных, с использованием которых была проведена хотя бы одна операция.

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