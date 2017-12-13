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В Свердловской области для охраны порядка во время новогодних праздников задействуют до 10 тыс. правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В Свердловской области во время новогодних праздников порядок будет обеспечивать до 10 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Отметим, что в период новогодних празднований на Среднем Урале планируется провести около 500 мероприятий, в которых, по прогнозам, примут участие более 1 млн жителей области.



Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов поручил главам муниципалитетов дополнительно проработать вопрос обеспечения охраны территорий ледовых и снежных городков, официальных ярмарок и других мест проведения массовых мероприятий.

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