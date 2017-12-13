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Спецпредставителю президента РФ представили проект РМК по ликвидации Коркинского угольного разреза

УрБК, Челябинск, 13.12.2017. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомил специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова с проектом Русской медной компании (РМК) по ликвидации в регионе накопленного экологического ущерба.



Как сообщает пресс-служба РМК, Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетили стенд Челябинской области на II Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ 2017».



«Одной из ключевых тем выставки стала ликвидация в субъектах Российской Федерации накопленного экологического ущерба. На стенде Челябинской области глава региона Борис Дубровский продемонстрировал Сергею Иванову и Сергею Донскому макет ликвидации крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки — Коркинского угольного разреза (г. Коркино) — с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит Русская медная компания», — говорится в сообщении.



«Таких проектов пока в России еще не было. Чтобы за счет разработки одного объекта ликвидировать другой. Мы хорошо знаем, что атмосферный воздух, в том числе в Челябинске, загрязняется из-за горения угля в Коркинском разрезе. И сейчас как раз наша задача — сделать так, чтобы этот проект был реализован. Но реализован, конечно, по высшим стандартам. И для этого сейчас нами выставляются основные требования к компании, которая будет этот проект реализовывать», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.



Рекомендацию использовать закладочный материал Томинского ГОКа для ликвидации отработанного Коркинского угольного разреза в 2016 году выдали ученые Уральского горного университета по итогам независимого экологического аудита проектной документации будущего комбината, который был проведен по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



На сегодняшний день техническая возможность и экологическая безопасность использования закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа при ликвидации разреза подтверждена исследованиями ученых Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты вуза подтвердили, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов. Для детальной и всесторонней проработки проекта создано несколько рабочих групп, в которые вошли представители федеральных и региональных министерств и ведомств.



В июне 2017 года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по ликвидации Коркинского угольного разреза, взять продвижение проекта под особый контроль, а также регулярно информировать ведомство о статусе реализации проекта.



Коркинский разрез — одна из главных экологических проблем Южного Урала. Он является крупнейшим в Евразии, его глубина — более 500 метров, диаметр — порядка 3 км. Эндогенные пожары, которые происходят в разрезе, служат постоянным источником загрязнения атмосферного воздуха в Челябинской области, а оползневые процессы на бортах разреза разрушают жилые дома и социальные строения в Коркино и близлежащих поселениях.

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