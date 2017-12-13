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С начала года Роспотребнадзор арестовал более 100 тыс. изделий из меха

УрБК, Москва, 13.12.2017. С начала 2017 года Роспотребнадзор арестовал более 100 тыс. изделий из меха, находившихся в обороте с нарушением обязательных требований к маркировке.



Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, общая стоимость продукции составила более 500 млн руб. Материалы переданы в суд для принятия решения о конфискации.



Кроме этого, материалы 10 дел направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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