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Зарплата научных работников в Свердловской области в ноябре снизилась на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Средняя зарплата в сфере «Научные разработки и исследования» в Свердловской области в ноябре 2017 года составила 54 тыс. 132 руб., что на 2,7% ниже уровня октября. Об этом сообщает Свердловскстат.



По всем отраслям средняя зарплата на Среднем Урале за месяц выросла на 3,2%, до 39 тыс. 096 руб.



Самое глубокое снижение было зафиксировано в сегменте «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» (-9,4%). Наиболее позитивную динамику показала сфера «Финансовая и страховая деятельность» (+14,1%).

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