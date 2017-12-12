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Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области в ноябре сократился на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В ноябре 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 179 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на данные Свердловскстата.



Отметим, что в ноябре прошлого года на Среднем Урале построили 212 тыс. кв. м. (показатель снизился на 15,6%).



В Екатеринбурге в ноябре 2017 года ввели 133 тыс. кв. м. (в ноябре прошлого года — 123 тыс. кв. м.).



Всего за 11 месяцев 2017 года в Свердловской области возведено 1,6 млн кв. м. жилья. Более половины муниципалитетов превзошли прошлогодние показатели. Так, с января по ноябрь в Березовском построено 101 тыс. кв. м. жилья (161% к одиннадцати месяцам прошлого года), в Сысертском городском округе — почти 81,8 тыс. кв. м. (106,1%), в Первоуральске – 49,1 тыс. кв. м. (123%), в Среднеуральске — 31,6 тыс. кв. м. (103%), в Полевском — 25 тыс. кв. м. (113%).

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