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Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области в ноябре сократился на 15,6%
12 декабрь 2017 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. В ноябре 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 179 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на данные Свердловскстата.
Отметим, что в ноябре прошлого года на Среднем Урале построили 212 тыс. кв. м. (показатель снизился на 15,6%).
В Екатеринбурге в ноябре 2017 года ввели 133 тыс. кв. м. (в ноябре прошлого года — 123 тыс. кв. м.).
Всего за 11 месяцев 2017 года в Свердловской области возведено 1,6 млн кв. м. жилья. Более половины муниципалитетов превзошли прошлогодние показатели. Так, с января по ноябрь в Березовском построено 101 тыс. кв. м. жилья (161% к одиннадцати месяцам прошлого года), в Сысертском городском округе — почти 81,8 тыс. кв. м. (106,1%), в Первоуральске – 49,1 тыс. кв. м. (123%), в Среднеуральске — 31,6 тыс. кв. м. (103%), в Полевском — 25 тыс. кв. м. (113%).
Отметим, что в ноябре прошлого года на Среднем Урале построили 212 тыс. кв. м. (показатель снизился на 15,6%).
В Екатеринбурге в ноябре 2017 года ввели 133 тыс. кв. м. (в ноябре прошлого года — 123 тыс. кв. м.).
Всего за 11 месяцев 2017 года в Свердловской области возведено 1,6 млн кв. м. жилья. Более половины муниципалитетов превзошли прошлогодние показатели. Так, с января по ноябрь в Березовском построено 101 тыс. кв. м. жилья (161% к одиннадцати месяцам прошлого года), в Сысертском городском округе — почти 81,8 тыс. кв. м. (106,1%), в Первоуральске – 49,1 тыс. кв. м. (123%), в Среднеуральске — 31,6 тыс. кв. м. (103%), в Полевском — 25 тыс. кв. м. (113%).
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