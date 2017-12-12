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Более половины россиян хотели бы изменить Конституцию в области пенсий и зарплат

УрБК, Москва 12.12.2017. Более половины россиян (52%) во время соцопроса высказались за изменение Конституции РФ, говорится в исследовании ВЦИОМ.



В число проблем, которые должны быть отрегулированы главным законодательным документом страны, респонденты отнесли пенсии, зарплаты, систему здравоохранения и образование.



Исследователи не нашли серьезных запросов на изменение политической части Конституции страны.

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