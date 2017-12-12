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МУГИСО подало пять судебных исков к своей подведомственной организации

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подало пять судебных исков к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.



Сумма исковых требований по первому иску — 252 тыс. руб., по второму — 142 тыс. руб., по третьему — 30 тыс. руб., по четвертому — 418 тыс. руб., по пятому — 174 тыс. руб.



Суть финансовых претензий к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах не уточняется.

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