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МУГИСО подало пять судебных исков к своей подведомственной организации
12 декабрь 2017 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подало пять судебных исков к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.
Сумма исковых требований по первому иску — 252 тыс. руб., по второму — 142 тыс. руб., по третьему — 30 тыс. руб., по четвертому — 418 тыс. руб., по пятому — 174 тыс. руб.
Суть финансовых претензий к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах не уточняется.
Сумма исковых требований по первому иску — 252 тыс. руб., по второму — 142 тыс. руб., по третьему — 30 тыс. руб., по четвертому — 418 тыс. руб., по пятому — 174 тыс. руб.
Суть финансовых претензий к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах не уточняется.
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